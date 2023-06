Com foto de infância e Luan Santana, Marina Ruy Barbosa curte festa junina

A atriz Marina Ruy Barbosa compareceu a uma festa junina em Caruaru, Pernambuco e surpreendeu ao posar com Luan Santana

Neste sábado, 17, Marina Ruy Barbosa surpreendeu seus seguidores ao comparecer a uma festa junina em Caruaru, Pernambuco. A atriz compareceu ao São João de Caruaru, acompanhou alguns shows de famoso na festa e compartilhou os momentos em seu Instagram.

Acompanhada de colegas de trabalho, a estrela da novela “Deus Salve O Rei” acompanhou shows de famosos como Mari Fernandez e Luan Santana. A ruiva publicou um trecho do show do cantor sertanejo e comentou: “Lindo ver seu sucesso. Luan Santana, voa meu amigo”.

Ainda sobre o São João que aconteceu no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, Marina comentou sobre a recepção que teve no arraial e agradeceu: “Fui muito bem recebida! Obrigada pelo carinho de todos”. O nome da estrela foi projetado em uma das paredes do evento com uma mensagem de “Bem-vinda”.

Marina ainda posou ao lado de Luan nos bastidores do show. A ruiva estava esbanjando beleza e estilo no clima de festa junina. Ela usava um vestido vermelho xadrez com recortes estratégicos na cintura. Já Luan também estava esbanjando estilo com uma camisa regata branca com babados e uma calça social azul-escura.

“E ainda assisti ao show desse amigo de tantos anos e supertalentoso. Orgulho de ver tudo que você construiu”, escreveu Marina na legenda da foto com o cantor se declarando para o artista.

Para celebrar a festa junina, a artista ainda relembrou uma postagem sua feita há 3 anos. Na época, Marina compartilhou uma foto sua de infância em uma festa junina. Coincidentemente, o vestido que usava quando menina, era bem similar ao que usou no São João de Caruaru.

Na foto, a pequena Marina usava um vestido xadrez vermelho com detalhes em branco na cintura. Em clima de arraial, a menina ainda usava um véu de noiva e segurava um buquê na foto que foi primeiramente postada em 2020.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Reprodução: Instagram

Saudades!

Ainda nesta final de semana, Simone Mendes que está sempre performando em arraiais como o São de João de Caruaru, não conseguiu comparecer a uma festa junina especial, que foi a de seus filhos.

A irmã e ex-dupla de Simaria Mendes teve que se apresentar no São João de Petrolina e, após o show, compartilhou uma foto encantadora de seu marido Kaká Diniz com a filha Zaya e o menino mais velho Henry no colo. "Eu aqui trabalhando recebo essa foto linda dos amores da minha vida! Saudades", se declarou a mãe coruja.