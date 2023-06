Com vestido de R$ 3 mil, Juliette posa com Alok e Romana Novais

Com vestido de R$ 3 mil também usado por Belle Silva, cantora Juliette registra encontro com DJ Alok e a esposa dele, Romana Novais

A campeã do BBB 21 Juliette arrasou na escolha do look para um evento no Rio de Janeiro na terça-feira, 27! Em fotos publicadas nas redes sociais, a cantora surgiu ao lado do casal Alok e Romana Novais!

Com um vestido curtinho colorido em tons de rosa e amarelo com pedras, avaliado em R$ 3 mil, da marca Self-portrait, a ex-BBB compartilhou registros em seu perfil no Instagram na companhia dos pais dos pequenos Ravi e Raika, que optaram por produções na cor preta.

Nos comentários da postagem da paraibana, Romana agradeceu pelo encontro: "Tava tão gata!!!!! Eu amo te encontrar!"

Belle Silva, esposa do jogador de futebol Thiago Silva, que está no Brasil com a família, também surgiu com o mesmo look usado por Juliette, mas optou pelo comprimento midi, e reagiu à coincidência na web: "Mulheres de bom gosto, né, Juliette?", escreveu a influencer.

Recentemente, Juliette aproveitou dias de descanso do trabalho e curtiu viagem pela Grécia e Croácia na companhia de time de famosas, como Jade Picon, Anitta, Lexa, Vivi e Marina Sena.

Confira o encontro de Juliette, Alok e Romana Novais:

