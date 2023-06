Na companhia de famosas, Juliette compartilha fotos de viagem: “Belíssima”

A cantora e ex-BBB Juliette surgiu na companhia de famosas ao esbanjar beleza em fotos de viagem

Nesta sexta-feira, 16, Juliette Freire deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos de viagem em seu Instagram. A cantora surgiu aproveitando uma viagem à Grécia em fotos com diversas personalidades famosas.

A campeã do BBB 21 surgiu esbanjando beleza e estilo com um vestido todo colorido bem curtinho que deixava suas pernas torneadas à mostra. A artista ainda mostrou que esteve se bronzeando durante as férias.

Curtindo uma noitada, Juliette surgiu em um restaurante ao lado de famosas como Jade Picon, as cantoras Marina Sena e Vivi e o influenciador Juliano Flores. Os famosos estão viajando juntos e estavam na Croácia acompanhados de Lexa e seu marido MC Guimê.

“Veia de felicidade na testa, rir até chorar, dançar descalça... viver!”, refletiu Juliette na legenda das seis fotos publicadas.

Nos comentários, Lexa adorou as fotos dos amigos e escreveu: “Que delícia”. E a atriz Maisa Silva também marcou presença nos comentários e declarou: “Lindos”. A cantora Vivi, que está na viagem ainda escreveu: “Amo demais”.

Os seguidores de Ju adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem de viagem! “Como pode ser tão linda?”, comentou uma fã. E outro seguidor ainda escreveu: “Linda”. E uma admiradora disse: “Feliz por você! Viva mesmo, plenamente, você merece”.

“Coisa boa é ver você feliz”, comentou uma fã. E outra seguidora declarou: “Linda demais! Te amo”. E uma admiradora escreveu: “Belíssima, amamos ver você feliz Ju. Aproveite muito essa viagem, você merece”.

Poderosa!

Quem também surgiu aproveitando muito a viagem para a Grécia foi a influenciadora e atriz da novela “Travessia”, Jade Picon. A estrela encantou seus seguidores ao postar momentos da viagem em suas redes sociais.

Jade posou para uma selfie na beira da piscina mostrando a linda vista do local e apenas seu rosto na foto. A intérprete da personagem Chiara ainda mostrou um de seus looks para sair a noite. A estrela surgiu com um vestido preto com um recorte que deixava sua barriga sarada à mostra.