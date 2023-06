Jade Picon dá show de beleza em novas fotos de viagem: “Radiante”

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios ao compartilhar novas fotos de viagem em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 15, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram novas fotos de viagem. A influenciadora que estava com Juliette, Lexa e outras famosas na Croácia, mostrou nas novas fotos que estava a caminho de um novo destino.

A atriz da novela “Travessia” surgiu em um jatinho a caminho. Além deste clique, a morena surgiu na beira da piscina com um look curtinho composto por top e shorts. Mesmo de férias, Jade surgiu treinando e fazendo agachamentos com um look de academia curtinho.

Jade ainda posou para uma selfie na beira da piscina mostrando a linda vista do local e apenas seu rosto na foto. Por fim, a intérprete da personagem Chiara ainda mostrou um de seus looks para sair a noite. A estrela surgiu com um vestido preto com um recorte que deixava sua barriga sarada à mostra.

“Dia 5. Segundo dia dessa viagem que melhora a cada dia”, escreveu a ex-BBB dando atualizações aos seus fãs sobre a viagem que está fazendo com outras personalidades da música e da TV.

Os seguidores da participante do BBB 22 adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Adorando acompanhar tudo”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Linda”. Outra admiradora ainda comentou: “Lindíssima! Tá maravilhoso demais lhe acompanhar nessa viagem”.

“Você é radiante, aproveita muito Jadoca”, escreveu outra fã. E outra seguidora ainda reagiu às fotos dizendo: “Perfeita”. E outra admiradora declarou: “Princesa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

A dois!

Quem acompanhou Jade Picon, Juliette e outras famosas na viagem à Croácia foi Lexa. A cantora ainda foi acompanhada do marido MC Guimê, com quem reatou o relacionamento recentemente.

A artista compartilhou em suas redes sociais diversas fotos na viagem ao lado do amado e ainda publicou um clique se divertindo ao lado de Jade em uma festa. A dona do hit “Flash Volta” ainda posou apenas de biquíni e recebeu elogios dos seguidores.