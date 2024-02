Isis Valverde impressiona ao se exibir em dia de sol: 'Maravilhosa'

Em sua mansão no Rio de Janeiro, Isis Valverde impressiona ao surgir aproveitando dia na piscina; veja os registros da musa

A atriz Isis Valverde compartilhou fotos de seus últimos dias no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 09, a famosa mostrou como passou o tempo em sua casa na cidade carioca e chamou a atenção ao aparecer renovando o bronzeado.

Em sua piscina, a artista apareceu deslumbrante e não passou despercebida ao posar de biquíni. Dona de curvas esculturais, a musa deu um show de beleza natural. Além de postar os registros curtindo o sol, ela compartilhou fotos trabalhando e com o filho, Rael Valverde Resende, de seu casamento com o ex-marido, André Resende.

"Random pics!", publicou a atriz, que está noiva de um empresário. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Arrasando sempre", escreveram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde chamou a atenção com um look de barriga de fora para curtir o bloco comandado por Preta Gil.

Wanessa Camargo revela que filhos gostam de Isis Valverde

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo se reuniu com alguns brothers no confinamento para conversar sobre questões da vida. Ao longo da madrugada da última quarta-feira, 10, a cantora surpreendeu ao falar sobre Isis Valverde, noiva de seu ex-marido.

Wanessa foi casada com o empresário por 17 anos e anunciou o fim do relacionamento em 2022. Atualmente, ela namora com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um romance no início dos anos 2000. "Ele [ex-marido] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", declarou a filha de Zezé Di Camargo. Confira!