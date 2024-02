Que roupa é essa? Isis Valverde choca com look de barriga de fora

Com a barriga de fora, Isis Valverde choca ao curtir bloco da cantora Preta Gil na companhia do noivo; atriz chamou a atenção com look preto diferente

A atriz Isis Valverde surpreendeu com mais um look estiloso. Em uma fase mais sóbria, a famosa apostou em uma roupa preta curtir o bloco da cantora Preta Gil na companhia de seu noivo, de quem ganhou uma aliança de compromisso de cerca de R$ 500 mil.

Usando um cropped de modelo estiloso e bem moderno, a famosa combinou a peça com uma saia, sandálias com brilho e uma bolsa com correntes. Sorridente, Isis Valverde sugiu radiante e deslumbrante para se jogar na folia.

"Bloco da Preta, 2024", celebrou a musa ao poder aproveitar o evento de Preta Gil, que no último ano não pode fazer a festa por estar tratando um câncer de intestino. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o estilo da atriz. "Que deusa", exclamaram os fãs.

Nos últimos dias, Isis Valverde mostrou seu filho, Rael Valverde Resende, brincando com seus enteados, os herdeiros de Wanessa Camargo.

Leia também:Filhos de Wanessa Camargo curtem passeio com Isis Valverde enquanto a mãe está no BBB

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Wanessa Camargo revela que filhos gostam de Isis Valverde

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo se reuniu com alguns brothers no confinamento para conversar sobre questões da vida. Ao longo da madrugada da última quarta-feira, 10, a cantora surpreendeu ao falar sobre Isis Valverde, noiva de seu ex-marido.

Wanessa foi casada com o empresário por 17 anos e anunciou o fim do relacionamento em 2022. Atualmente, ela namora com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um romance no início dos anos 2000. "Ele [ex-marido] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", declarou a filha de Zezé Di Camargo. Confira!