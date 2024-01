Isis Valverde mostra seu filho e o de Wanessa Camargo brincando juntos

A atriz Isis Valverde encantou ao mostrar um registro fofíssimo de seu filho ao lado do herdeiro de Wanessa Camargo, que está no BBB 24

A atriz Isis Valverde encantou os seguidores na noite desta última quinta-feira, 18, ao compartilhar um registro fofíssimo nas redes sociais. Em seu Instagram, a artista publicou uma foto mostrando o filho, Rael, de 5 anos, brincando com José Marcus, de 12, primogênito da cantora Wanessa Camargo.

Enquanto a filha de Zezé Di Camargoestá confinada no BBB 24, da Globo, seus dois filhos estão passando uma temporada com o pai, noivo de Isis. Na imagem publicada, é possível observar as duas crianças bastante concentradas jogando vídeo game. Wanessa também é mãe de João Francisco, de 9 anos.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Isis Valverde mostra o filho interagindo com os herdeiros de Wanessa Camargo. Recentemente, a família foi clicada juntinha passeando em um shopping do Rio de Janeiro. Além das crianças, a atriz também estava acompanhada do noivo, ex-marido da cantora.

Isis Valverde mostra filho brincando com herdeiro de Wanessa Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

Dado Dolabella se derrete com alegria de Wanessa em festa do BBB 24

O ator Dado Dolabellatem acompanhado cada momento da namorada, Wanessa Camargo, no BBB 24, da Globo, e não esconde sua torcida. Durante a festa, realizada na madrugada desta quinta-feira, 18, ele compartilhou sua alegria ao perceber que a produção do reality show tocou as músicas da amada para animar os brothers da casa.

Em seu perfil oficial no Instagram, Dado publicou uma sequência de vídeos onde mostra a participante empolgada ao lado dos colegas de confinamento enquanto canta seus hits. "Que bom te ver feliz, meu amor", declarou o artista no registro.

E completou: "Depois de um dia difícil, que noite, amor. Que noite linda. Você merece, coisa linda". Na legenda, Dado Dolabella também deixou uma declaração para Wanessa Camargo. "Tocaram suas 3 músicas e ainda sua música favorita! Pra quem é movida a música tenho certeza que vai te dar gás e força pra mais 10 BBBs. Que noite meus amores! Que noite!", escreveu.

