Dado Dolabella se derrete com alegria de Wanessa em festa do BBB 24: 'Você merece'

Apaixonado! Dado Dolabella acompanhou a festa do BBB 24 e vibrou com a animação da namorada, Wanessa Camargo, durante a noite

O ator Dado Dolabella tem acompanhado cada momento da namorada, Wanessa Camargo, no BBB 24, da Globo, e não esconde sua torcida. Durante a festa, realizada na madrugada desta quinta-feira, 18, ele compartilhou sua alegria ao perceber que a produção do reality show tocou as músicas da amada para animar os brothers da casa.

Em seu perfil oficial no Instagram, Dado publicou uma sequência de vídeos onde mostra a participante empolgada ao lado dos colegas de confinamento enquanto canta seus hits. "Que bom te ver feliz, meu amor", declarou o artista no registro.

E completou: "Depois de um dia difícil, que noite, amor. Que noite linda. Você merece, coisa linda". Na legenda, Dado Dolabella também deixou uma declaração para Wanessa Camargo. "Tocaram suas 3 músicas e ainda sua música favorita! Pra quem é movida a música tenho certeza que vai te dar gás e força pra mais 10 BBBs. Que noite meus amores! Que noite!", escreveu.

Vale lembrar que, durante a tarde da última quarta-feira, 17, a filha de Zezé Di Camargocaiu no choro ao refletir sobre os últimos acontecimentos no BBB 24. Sozinha em um dos quartos, ela demonstrou que estava pensando em sair do jogo. "Não posso desistir, não posso", desabafou a famosa em voz alta.

Wanessa Camargo revela trauma no início da carreira

Durante a madrugada desta quarta-feira, 17, no confinamento do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo surpreendeu ao abrir seu coração e relembrar algumas das dificuldades que enfrentou ao longo da carreira. A cantora confessou uma de suas maiores inseguranças tanto dentro quanto fora da casa e revelou que chegou a acreditar nas vaias que recebeu.

Wanessa trouxe o assunto à tona durante um bate-papo sincero sobre sua trajetória com a modelo Yasmin Brunet. A cantora revelou que se sente menos merecedora de fazer parte do elenco do programa em comparação com os demais competidores: "Eu estou me desmerecendo o tempo inteiro aqui dentro", iniciou e a loira concordou.

Mas a filha de Zezé di Camargo revelou que esse sentimento não é novidade, já que enfrentou dificuldades relacionadas ao pertencimento durante toda a sua trajetória na música. Wanessa, inclusive, lembrou de um trauma quando recebeu muitas vaias ao ganhar um prêmio de artista revelação no início de sua carreira e contou que a situação gerou marcas profundas.

"Eu fiquei com vergonha de ganhar. Eu achava que eu merecia as vaias", a cantora relembrou a situação e contou que por muito tempo, desejou ter um passado mais conturbado: "Eu queria ter uma história parecida com a do meu pai. Eu queria também ter sofrido para as pessoas verem que eu também merecia estar ali", contou.