BBB 24: Davi choca web ao mudar visual antes da festa

Mudou! Momentos antes de curtir mais uma festa no BBB 24, o brother Davi resolveu radicalizar e surgiu com visual diferente

Após um dia bastante tenso com o resultado de mais um paredão, os brothers devem aproveitar a madrugada desta quarta-feira, 17, para se divertirem no BBB 24, da Globo. Antes de iniciar a diversão, o participante Davi resolveu radicalizar e mudou o visual pela primeira vez dentro da casa.

O motorista de aplicativo, que foi salvo pelo público em dois paredões consecutivos, pediu para que Juninho passasse a máquina zero em seu cabelo. "Valeu, mano", agradeceu ele ao ver o resultado.

Rapidamente, a mudança de Davi viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados da web. No site X, antigo Twitter, fãs do reality show reagiram à novidade. "Nosso mano Davi entrou pro time dos careca", brincou um.

"Tomei um susto agora que Davi passou careca na câmera", comentou outro. "Ficou parecido com Cezar Black", apontou um terceiro, se referindo ao ex-participante da edição anterior.

Confira:

Yasmin Brunet relata incômodo com atitude de Davi

A modelo Yasmin Brunet parece mesmo ter cortado de vez relações com Davi dentro do BBB 24, da Globo. Depois de passar a madrugada desta quarta-feira, 17, tentando entender o motivo do brother não ter sido eliminado do jogo, a sister relatou novo incômodo com o colega de confinamento.

Em conversa com Isabelle e Wanessa Camargo, a filha de Luiza Brunet explicou: "Não sei cara, não bato com ele. Eu não consigo. Eu vejo todos os lados positivos. Mas tem umas paradas dele que eu sei que não é por mal que me incomodam".

"Tipo, ficar chamando gente de 'psiu', isso me estressa assim em um nível absurdo e eu sei que não é de propósito, é o jeito dele que ele chama as pessoas", continuou a participante do Camarote. Após o breve desabafo de Yasmin Brunet, Isabelle avisou que diria para Davi trocar de quarto.

Wanessa, então, pediu para que a sister não fizesse isso: "Mas eu não quero que você tire ele do quarto. Não tem essa necessidade agora, eu não acho justo. Se por acaso tiver um quarto só de meninas, depois com um tempo…", afirmou a cantora, explicando que seria mais fácil ela e Yasmin saírem do cômodo.