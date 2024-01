BBB 24: Wanessa Camargo revela trauma no início da carreira: ‘Merecia vaias’

Wanessa Camargo relembra episódio traumático no começo da carreira e abre o coração sobre sua maior insegurança dentro e fora do BBB 24

Durante a madrugada desta quarta-feira, 17, no confinamento do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo surpreendeu ao abrir seu coração e relembrar algumas das dificuldades que enfrentou ao longo da carreira. A cantora confessou uma de suas maiores inseguranças tanto dentro quanto fora da casa e revelou que chegou a acreditar nas vaias que recebeu.

Wanessa trouxe o assunto à tona durante um bate-papo sincero sobre sua trajetória com a modelo Yasmin Brunet. A cantora revelou que se sente menos merecedora de fazer parte do elenco do programa em comparação com os demais competidores: “Eu estou me desmerecendo o tempo inteiro aqui dentro", iniciou e a loira concordou.

Mas a filha de Zezé di Camargo revelou que esse sentimento não é novidade, já que enfrentou dificuldades relacionadas ao pertencimento durante toda a sua trajetória na música. Wanessa, inclusive, lembrou de um trauma quando recebeu muitas vaias ao ganhar um prêmio de artista revelação no início de sua carreira e contou que a situação gerou marcas profundas.

"Eu fiquei com vergonha de ganhar. Eu achava que eu merecia as vaias", a cantora relembrou a situação e contou que por muito tempo, desejou ter um passado mais conturbado: "Eu queria ter uma história parecida com a do meu pai. Eu queria também ter sofrido para as pessoas verem que eu também merecia estar ali”, contou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Wanessa desabafa sobre essa insegurança. Assim que entrou no reality, a cantora revelou como se sentia no início de sua carreira profissional: "Quando eu comecei a minha carreira, eu sempre me sentia impostora. Esse povo que é chique, de high society", ela abriu o coração com os demais confinados.

"Eu casei com um cara que é da high society, convivia com famílias não sei o que, mas sempre me sentia impostora… Sabe que comecei a perceber que não era daqui? Passei muito tempo na minha carreira querendo ser aceita por essa galera", disse a cantora, que viu no reality show uma oportunidade de furar a bolha e escapar das especulações.

"Eu queria estar aqui justamente para mostrar esse meu lado. A Wanessa que tem ZL [Zona Leste] na veia, que tem Alphaville, Goiânia, São Paulo, que é amiga do seu Silva, sabe?", concluiu a cantora, que integra o elenco dos Camarotes do reality e está confinada há menos de duas semanas na Casa Mais Vigiada do Brasil.

