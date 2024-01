BBB 24: Yasmin e Wanessa se estranham com MC Bin Laden: 'Sem paciência'

Clima tenso entre os brothers! MC Bin Laden se estranhou com Yasmin Brunet e Wanessa Camargo no BBB 24 após tentativa de conversa

Depois de um breve desentendimento com Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo, foi a vez de MC Bin Laden se estranhar com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Durante a madrugada desta sexta-feira, 19, o brother se aproximou das sisters, mas a interação não acabou do melhor jeito.

Reunidos na cozinha da Xepa, a cantora fez um comentário sobre uma bolacha que o funkeiro estava comendo. Ele, então, disparou: "Agora você fala comigo, é? Fiquei bolado contigo hoje. Eu falo na lata, eu sou sincero. Falei: 'a Wanessa passou, não olhou na minha cara. Que mancada".

Wanessa, por sua vez, retrucou a observação do brother e afirmou que sempre olha em sua cara, sim. "Você toda hora passa e nem fala comigo direito. Aí parei de cumprimentar. Mas tudo bem, passou. Foi uma impressão", concluiu Bin Laden.

Momentos depois, Yasmin Brunet comentou sobre a situação com a filha de Zezé Di Camargo. "A gente sabe que ele não falou com a gente nem ontem e nem hoje. E aí vem pagar de bonzão e mandar ir se ferrar? Tá doido? Não vou mais falar, não. Falta de respeito. Eu sou uma mulher de 35 anos, me respeita. Estou sem paciência", declarou a modelo.

Desentendimento com Yasmin Brunet

Após alguns minutos, MC Bin Laden retornou a cozinha do BBB 24 para tentar dialogar com as sisters. Porém, mais uma vez, a conversa acabou em um climão. O funkeiro, então, iniciou: "Eu achei que vocês estivessem boladas comigo", comentou.

"Eu vou ser sincera: eu estou", respondeu Wanessa Camargo. Yasmin Brunet aproveitou o momento e confirmou que também estava chateada com o brother. "Eu estou [chateada] com a situação, entendeu? Não tem como não ficar", continuou a cantora.

"Cada um enxerga de uma forma", retrucou Bin. "Não vem com essa, não, que eu tentei falar com você na festa e você me ignorou. Agora você mandou eu ir me ferrar… eu sou uma mulher de 35 anos, eu não vou aceitar isso", pontuou Yasmin.

