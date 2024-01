BBB 24: Clima esquentou! Bin Laden e Vanessa discutem: ‘Me deixa!’

Amizade acabou?! MC Bin Laden e Vanessa Lopes se estranham na casa do BBB 24 e discutem na cozinha sobre a postura deles no jogo

A amizade de MC Bin Laden e Vanessa Lopes está abalada no BBB 24, da Globo. Na manhã desta quinta-feira, 18, os dois discutiram por causa das conversas sobre jogo e ela até indicou que eles podem se enfrentar no paredão.

Tudo começou quando Bin contou que está chateado com Vanessa por causa de uma conversa que tiveram no dia anterior. “Eu conversei contigo ontem, a gente combinou de se afastar e tudo mais, mas eu tenho direito de falar que fiquei incomodado com isso. Não é por questão de paredão, nem opção de voto”, disse ele. E ela rebateu: “Se eu virar opção de voto para você, eu não tenho problema com isso, pode votar. Eu não tenho medo disso não, você que falou isso”.

Ele tentou encerrar o assunto, mas ela falou sobre o jogo. “Eu estou jogando com o coração, e eu não queria falar de jogo. Respeita que eu não quero falar de jogo”, afirmou. E ele respondeu: “Ontem você falou que eu votaria em você”. E ela gritou: “Me deixa! Bin, me deixa. Toda hora fala de jogo. Não quero falar de jogo. Respeita que não é não”.

“Tá bom, então abaixa o tom de voz. Eu não estou aumentando meu tom de voz para falar com você, estou falando na educação”, afirmou ele. E ela disse: “E daí? Mas eu não estou louca?”. “Quem falou que você é louca?”, questionou ele. Por fim, ela disse: “Ah, um monte de gente”.

View this post on Instagram A post shared by CHOQUEI (@choquei)

Deborah Secco dá opinião sobre Vanessa Lopes

A atriz Deborah Secco surpreendeu ao dar sua opinião sobre a participação de Vanessa Lopes no BBB 24, da Globo. Ela contou que acredita ser melhor a eliminação da sister para não impactar o jogo dos outros participantes.

Em posts no Twitter, Secco afirmou: "Vanessa Lopes tem q sair pra ontem!!! Ela precisa ser ajudada.. não consegue ter uma conversa sã com ninguém e no fim, todos são levados pra essa loucura".

Então, um seguidor concordou com a atriz e defendeu que Vanessa não deixa os outros participantes argumentarem nas discussões. Com isso, a atriz completou: "É sobre isso aqui que estou falando! Exatamente como penso! Ela é anti jogo e leva as pessoas pro mesmo caminho. O Bin tava muito certo e vendo as coisas com clareza… e agora??? O jogo ta parado na loucura dela. Não ta andando… ela vai atrapalhar o jogo de todo mundo".