Isis Valverde deixa fãs perplexos ao posar para fotos no deserto: “Gatíssima”

A atriz Isis Valverde relembrou viagem que fez pelos Estados Unidos e publicou fotos inéditas que posou no deserto

Nesta sexta-feira, 14, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de uma viagem que fez pelos Estados Unidos. Apesar de estar morando em Los Angeles com seu filho Rael, a atriz realizou recentemente passando por outras cidades e estados americanos.

Uma dessas paradas foi para o estado de Utah, onde posou para fotos no deserto. Apesar de já ter voltado para casa, Isis lembrou da viagem e postou fotos inéditas para seus seguidores.

A atriz surgiu em um cenário cinematográfico com um look estiloso e que dava destaque para seu corpo escultural. A mãe de Rael vestia uma blusa cropped branca e uma calça preta. A artista ainda vestia um colar de ouro.

“Já estou com saudades desse lugar”, escreveu a ex-esposa do diretor André Resende na legenda das cinco fotos feitas no deserto americano.

Os seguidores de Isis adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Linda demais”. Um admirador também comentou: “Gatíssima”.

“O sorriso... sem mais”, declarou uma fã ao ver as fotos. E outra seguidora ainda afirmou: “Lindíssima”. Uma página de fãs dedicada à Isis ainda escreveu: “Essa viagem serviu muito nas fotos”.

Mas estas não são as primeiras fotos de Isis no deserto. A atriz que interpretará a socialite Ângela Diniz em um novo filme posou para diversos outros cliques em cenários cinematográficos durante a viagem e chegou até a posar para fotos com seu novo namorado, o empresário Marcus Buaiz.

Uau!

Ainda nesta semana, Isis deixou seus seguidores boquiabertos ao compartilhar em suas redes sociais uma série de fotos esbanjando sensualidade. A artista chegou até a posar de topless e levou os fãs à loucura.

Isis ainda mostrou sua tatuagem nas costas e fez um vídeo dando destaque para sua maquiagem bem natural. Além dos comentários de seguidores e fãs, diversos famosos também comentaram na postagem.