De topless, Isis Valverde faz carão e deixa fãs babando: "Belíssima"

A atriz Isis Valverde exibiu sua tatuagem com foto de topless e arranca elogios de seus seguidores

Nesta noite de quarta-feira, 12, a atriz Isis Valverde sensualizou no feed do seu Instagram e deixou seus fãs babando. Com carão, a musa compartilhou álbum de fotos com bastidores de sessão fotográfica.

Nos cliques, Isis apareceu de topless, cobrindo seu corpo apenas com uma jaqueta. Ela exibiu sua bela tatuagem nas costas e deixou seu cabelão de dar inveja aparecer. Logo em seguida, ela compartilhou um vídeo dando close em seu rosto, que exibiu sua maquiagem bem natural.

Com apenas um emoji de sereia na legenda, a atriz arrancou suspiros de seus seguidores. "Como é linda!", comentou a atriz Mariana Ximenez. "Uau!", exclamou a atriz Leticia Colin. "O tanto que eu sou apaixonada nessa sereia", enalteceu fã. "E esse cabelão? Amei", elogiou admiradora.

Confira a publicação de Isis Valverde:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde seduz com vestido transparente e biquíni no deserto

Durante viagem aos Estados Unidos, Isis Valverde aproveitou o sol do verão norte-americano para seduzir seus seguidores. Em publicação feita nesta sexta-feira, 7, a atriz compartilhou uma sessão de fotos feita no meio do deserto de Utah.

Nas fotos, ela aparece bronzeada posando em uma passarela de pedra e na borda de uma piscina rasa, com o sol refletindo em seu rosto. Com coque de efeito molhado, vestido transparente, biquíni preto e joais de corpo, Isis seduziu seu seguidores.

A atriz completou o visual com sua maquiagem bem natural e arrancou elogios de seus seguidores. "Que arraso essas fotos, aff!", endeusou uma fã. "Colírio para nossos olhos", enalteceu outro seguidor. "Essas fotos estão impecáveis", exaltou mais uma seguidora.