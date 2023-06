Isis Valverde deixa seguidores boquiabertos ao posar em paisagem cinematográfica: “Musa”

A atriz Isis Valverde recebeu chuva de elogios ao posar para fotos em paisagem cinematográfica durante viagem pelos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, 30, Isis Valverde deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos durante sua viagem pelos Estados Unidos. A atriz esbanjou beleza em novas fotos no deserto.

Desta vez, a mãe do pequeno Rael surgiu em um cenário cinematográfico no deserto do estado de Utah. Atualmente, Isis está morando com seu filho em Los Angeles, mas recentemente está fazendo uma viagem pelo país. A artista já passou pela cidade de Las Vegas.

Isis apostou no estilo ao posar com um look em que esbanjava beleza e estilo. A estrela usava uma camiseta branca de manga comprida, e uma calça legging bem vibrante. Em um vídeo onde aparecia dirigindo rumo ao deserto, Isis ainda pode ser vista com um top rosa.

“Dias perfeitos nesse paraíso”, escreveu a atriz na legenda da postagem da viagem que fez acompanhada do novo namorado Marcus Buaiz, que apareceu na postagem em um vídeo segurando a mão da amada.

Os seguidores da artista adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Você é tudo”, escreveu uma fã. E outra seguidora ainda desejou para a estrela: “Seja muito feliz”. E outra admiradora ainda comentou: “Aproveita tudo musa”.

“Que lugar lindo, muito bom o registro”, ainda comentou uma fã. E outra seguidora ainda escreveu nos comentários da postagem da atriz mineira: “Linda conterrânea! Isis, Deus te abençoe muito”. Outra admiradora ainda elogiou Isis e Marcus: “Casal mais lindo do ano”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Mãe!

Nesta última quinta-feira, 29, Isis veio a público defender sua mãe. A mãe da atriz, Rosalba, vem recebendo críticas e ataques por conta de suas postagens nas redes sociais, onde mostrava seu corpo.

“Minha mãe vai fazer 60 anos, é uma mulher totalmente livre, dona de si, independente. Uma mulher maravilhosa, solteira, que decidiu ter um namorado e esse namorado foi colocado num lugar de bebê, não de homem, de filho e não de namorado”, comentou Isis.