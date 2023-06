Isis Valverde deixa barriguinha escapar em look diferentão: 'Maravilhosa'

De look de barriga de fora, Isis Valverde deixa corpão em evidência e chama a atenção

A atriz Isis Valverde esbanjou beleza com muito estilo em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 06, a famosa compartilhou cliques de um ensaio com a luz natural do sol e chamou a atenção ao surgir com um look diferentão.

Vestindo uma camisa larga e uma bermuda grande, a artista surpreendeu ao arrematar a combinação com sapatos de salto. Ao levantar a blusa, Isis Valverde ostentou seu abdômen bem definido e impressionou com sua boa forma.

"Tuesday mood", escreveu ela em inglês sobre o humor do dia. É bom lembrar que a atriz se divide entre o Brasil e os EUA, onde até estaria procurando uma mansão para morar com o namorado, o empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Deusona", enalteceram os fãs. "Linda, linda", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde chocou ao surgir deslumbrante em um vestido transparente com aberturas. Em cima de um cavalo, ela posou de biquíni e arrancou mais elogios na rede social.

Vivendo um relacionamento com o empresário Marcus Buaiz, ex-esposo e pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, a atriz falou recentemente pela primeira vez sobre o namoro com o milionário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde fala sobre Marcus Buaiz: 'Maridão é maravilhoso'

A atriz Isis Valverde elogiou o seu atual namorado, o empresário Marcus Buaiz, em uma nova entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contava sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil quando fez elogio para o seu relacionamento amoroso.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse ela, que não se considera morando fora do país. “Ninguém mora aqui. Essa palavra (morar) não existe para nós. Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil”, garantiu.

Em breve, Isis Valverde volta ao Brasil por uma temporada para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.

Por conta do relacionamento, Marcus Buaiz está procurando uma casa no Rio de Janeiro para ficar mais perto de Isis Valverde quando ela estiver no Brasil, informou o site Quem. Ele busca uma casa de alto padrão e perto da natureza. Além disso, ele também adquiriu um imóvel em Los Angeles, nos Estados Unidos, para quando estiver no exterior com a amada.