Ela pode! Isis Valverde choca com vestido transparente: 'Deusa'

Isis Valverde choca ao se exibir em vestido transparente com recortes ousados; veja

A atriz Isis Valverde (36) impressionou ao surgir com um look preto nada básico. Nesta quarta-feira, 31, a famosa apareceu deslumbrante em um vestido longo e não passou despercebida ao exibir os registros com a roupa arrasadora.

Dona de uma beleza natural, a musa chocou ao se exibir na peça ousada, com transparência e recortes estratégicos na região do tronco. Usando uma maquiagem não muito forte, Isis Valverde fez carão e arrancou elogios.

"All black for today", escreveu a atriz sobre ter escolhido tudo em preto para o dia. Nos comentários da publicação, ela recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. "Sempre deusa", admiraram os fãs. "Maravilhosa", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde parou tudo ao publicar fotos de um ensaio vestindo biquíni e montando em um cavalo. Na praia, ela roubou a cena ao usar o look sentando em cima do animal.

Vivendo um relacionamento com o empresário Marcus Buaiz (43), ex-marido e pai dos filhos de Wanessa Camargo (39), a atriz falou recentemente pela primeira vez sobre o namoro com o milionário.

Veja as fotos de Isis Valverde:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde fala sobre Marcus Buaiz: 'Maridão é maravilhoso'

A atriz Isis Valverde (36) elogiou o seu atual namorado, o empresário Marcus Buaiz (43), em uma nova entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contava sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil quando fez elogio para o seu relacionamento amoroso.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse ela, que não se considera morando fora do país. “Ninguém mora aqui. Essa palavra (morar) não existe para nós. Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil”, garantiu.

Em breve, Isis Valverde volta ao Brasil por uma temporada para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.

Por conta do relacionamento, Marcus Buaiz está procurando uma casa no Rio de Janeiro para ficar mais perto de Isis Valverde quando ela estiver no Brasil, informou o site Quem. Ele busca uma casa de alto padrão e perto da natureza. Além disso, ele também adquiriu um imóvel em Los Angeles, nos Estados Unidos, para quando estiver no exterior com a amada.