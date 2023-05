Isis Valverde fala sobre o novo namorado, Marcus Buaiz, pela primeira vez: “Nova fase”

A atriz Isis Valverde comentou sobre o namorado Marcus Buaiz e revelou a relação do novo amado com seu filho Rael

Nesta quinta-feira, 18, Isis Valverde abriu seu coração e comentou pela primeira vez sobre seu namoro com o empresário Marcus Buaiz. A atriz ainda revelou a relação do novo amado com seu filho Rael, de quatro aninhos, fruto do relacionamento da artista com o diretor André Resende.

“Assim como tudo na vida, ciclos terminam e outros começam. Pra mim, demorou um ano, mas tem gente que demora mais. Chega um momento em que a gente está disposto a iniciar uma nova fase. Estamos vivos. Cada relacionamento, seja amoroso ou de amizade, é bem-vindo”, comentou Isis para a revista ‘Quem’.

Ela ainda comentou sobre os cuidados que tomou ao iniciar o relacionamento, considerando que tem um filho pequeno: “Existe um cuidado para deixar uma pessoa entrar na minha vida após o fim do meu casamento. É uma introdução de uma vida nova para uma criança, que vai estar ali convivendo com esse relacionamento”.

“Acho que a gente tem que organizar nossa vida pensando se a gente está disponível. Se você está disponível, seu filho vai estar. Ele sente o amor. A criança é tão pura que sente junto esse amor”, refletiu a atriz.

Em fevereiro de 2022, Isis e André anunciaram o fim do casamento. Um ano depois, por volta de março deste ano, começaram a surgir rumores de um possível romance entre a atriz e o empresário Marcus. Buaiz terminou seu relacionamento com Wanessa Camargo em maio do ano passado.

Seguindo em frente!

Quem também comentou sobre ter um novo relacionamento foi a influenciadora Rafa Kalimann, que está namorando o empresário Antônio Bernando Pilhares. No começo deste ano, a ex-BBB rompeu o relacionamento que tinha com o ator José Loreto.

“Para o meu equilíbrio emocional mesmo eu comecei a designar objetivos. Entendi que precisava parar, cuidar de mim e vou cuidar da das minhas relações e da minha família”, comentou a participante do BBB 20 ao site Splash Uol.