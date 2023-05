De biquíni, Isis Valverde esbanja beleza natural em cima de cavalo: 'Perfeita'

Em cima de cavalo, Isis Valverde esbanja beleza ao surgir de biquíni fazendo pose

A atriz Isis Valverde (36) deu um show de beleza natural ao compartilhar uma foto diferente. Nesta terça-feira, 30, a famosa publicou um clique na praia e chamou a atenção ao surgir em cima de um cavalo.

Fazendo pose, a artista se exibiu com estilo e roubou a cena ao posar de biquíni estampado, de cor azul. Sem muito esforço, Isis Valverde impressionou com sua beleza deslumbrante. Na legenda, ela aproveitou para fazer uma reflexão.

"Olhares de espera! Caminhos a seguir... Cavalgar é o sonho. Quando o querer. É encontrar com a liberdade. Momento de reflexão. Entre os sonhos do amor e as buscas das ilusões. Mas... Deixa prá lá!

Vamos atrás da liberdade. É para isso que estamos aqui. Que os caminhos sejam sem obstáculos. Mas caso sejam... O meu alazão saltará, como um guerreiro campeão. E seguimos caminhos...Em nossos voos!”, escreveu.

Nos comentários, os internautas logo encheram a musa de elogios. "Perfeita", definiram os fãs. "Muito linda", admiraram outros.

Em um relacionamento com o empresário Marcus Buaiz (43), ex-marido e pai dos filhos de Wanessa Camargo (39), Isis Valverde falou recentemente pela primeira vez sobre o namoro com o milionário.

Veja a foto de Isis Valverde:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde fala sobre Marcus Buaiz: 'Maridão é maravilhoso'

A atriz Isis Valverde (36) elogiou o seu atual namorado, o empresário Marcus Buaiz (43), em uma nova entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Ela contava sobre a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil quando fez elogio para o seu relacionamento amoroso.

“Fui muito corajosa. Tenho uma criança pequena e mudei minha vida assim. Mas estou muito feliz. O maridão é maravilhoso e a gente está ótimo”, disse ela, que não se considera morando fora do país. “Ninguém mora aqui. Essa palavra (morar) não existe para nós. Estamos sempre juntos e temos uma estada aqui e outra no Brasil”, garantiu.

Em breve, Isis Valverde volta ao Brasil por uma temporada para gravar uma série sobre Lampião e Maria Bonita para a Disney.

Por conta do relacionamento, Marcus Buaiz está procurando uma casa no Rio de Janeiro para ficar mais perto de Isis Valverde quando ela estiver no Brasil, informou o site Quem. Ele busca uma casa de alto padrão e perto da natureza. Além disso, ele também adquiriu um imóvel em Los Angeles, nos Estados Unidos, para quando estiver no exterior com a amada.