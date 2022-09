Fernanda Paes Leme desiste de ser ruiva e muda o visual novamente: ''Tudo novo de novo''

Apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou transformação de seus cabelos e impressionou com resultado

A apresentadora Fernandes Paes Leme (39) mudou o visual novamente. Após ficar ruiva, a famosa decidiu trocar a cor e exibiu o vídeo de toda a transformação de seus cabelos nesta quinta-feira, 01.

No registro, a famosa apareceu sentada na cadeira do salão de beleza pintando os fios, cortando, secando e depois exibindo o resultado final. O momento ainda foi contemplado com a presença da amiga e sua companheira de podcast, Giovanna Ewbank (35).

"Tudo novo de novo... Olha ela morena outra vez. O tanto de #VemAí que vem aí", disse Fernanda Paes Leme sobre retornar à sua cor original.

Nos comentário da publicação, os internautas deram sua opinião sobre mais uma mudança nas madeixas da musa. "Ficou lindo", aprovaram os fãs. "Tá maravilhosa", escreveram outros sobre o novo cabelo da artista.

Ainda recentemente, Fernanda Paes Leme deu um show de estilo ao aparecer com seu visual ruivo usando um look arrasador.

Fernanda Paes Leme faz revelações em seu podcast

Comandando um podcast ao lado de Giovanna Ewbank, recentemente, Fernanda Paes Leme teve um segredo revelado pela convidada Angélica (48). Na ocasião, a loira contou que Fepa ficou com um cantor nos bastidores de seu casamento com Luciano Huck (50).

Também no podcast, o Quem Pode, Pod,Fernanda Paes Leme contou que teve uma briga com o diretor global Boninho (60). Segundo ela, o desentendimento aconteceu no passado e até lhe rendeu um block do marido de Ana Furtado (48) no Twitter.

“Curiosamente eu fui até chamada para o BBB 20. O Luciano Rabelo [diretor] me ligou e aí minha resposta para ele foi: 'rá rá rá'. Eu falei: sou fã do programa, não posso entrar. Foi muito louco. Fiquei um pouco tentada por um motivo, que... Eu e Boninho, a gente é meio brigado, né?”, declarou.

