Fernanda Paes Leme tem pegação com Rogério Flausino revelada

Durante conversa com Angélica, Fernanda Paes Leme acabou tendo ficada com cantor revelada

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 08h39

A apresentadora Fernanda Paes Leme (39) teve uma ficada revelada por Angélica (48) em seu podcast com Giovanna Ewbank (35).

Ao comentar que pegou o buque do casamento da loira com Luciano Huck (50) e que só vai casar 18 anos depois do episódio, a atriz acabou tendo um affair relembrado pela convidada.

Durante o bate-papo, Angélica comentou que no grande dia Fernanda Paes Leme ficou com o cantor Rogério Flausino (50) no camarim do evento.

"Eu achei que não podia falar! O Rogério Flausino estava cantando no casamento e tinha um camarim aí chegaram e falaram: ‘você não vai acreditar, a Fepa [Fernanda Paes Leme], está pegando o Rogério Flausino no meio do camarim’, eu falei jura?! No meio do casamento eu já sabia de tudo", disse a apresentadora o que aconteceu no momento.

Agora noiva, Fernanda Paes Leme brincou sobre o caso: "Eu dei esse furo para o meu videocast. Eu namorava hem?! Na época do seu casamento! Acho que estava quase acabando, mas é isso, todo mundo aqui já deve ter sido corna, e todo mundo já botou um chifre gente!".

Angélica faz revelações

Durante a conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Angélica fez revelações sobre sua vida íntima.

No videocast, ela relembrou o namoro de sete anos que teve com César Filho (61) e contou que perdeu a virgindade aos 17 anos com ele.

Também no bate-papo, a esposa de Luciano Huck comentou que tem angústia da filha, Eva Huck (9), querer seguir um caminho semelhante ao dela.