Toda estilosa, Fernanda Paes Leme impressiona ao exibir novo visual: ''Que maravilhosa''

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 14h27

A apresentadora Fernanda Paes Leme (39) está com o visual novo e bem diferente. Nesta quinta-feira, 11, ela recordou fotos de um show que foi já com seus cabelos ruivos e avisou que, apesar de ser tbt, a cor laranja é atual.

Toda estilosa, usando um look branco e preto, a atriz apareceu com os fios presos, mas mostrando a nova coloração. Nos registros, Fernanda Paes além de esbanjar todo seu estilo elegante, ainda encantou ao exibir momentos do show de Caetano & Família.

"#tbt do dia do show do Caetano & Família, porque tô com meu cabelo novo que não é de #tbt, entenderam?", avisou a famosa sobre ter realmente mudado o cabelo.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com o resultado da mudança. "Que maravilhosa!", exclamou Thais Fersoza (38). "Que elegante", falaram outros.

Comandando um podcast ao lado de Giovanna Ewbank (35), recentemente, Fernanda Paes Leme teve um segredo revelado pela convidada Angélica (48). Na ocasião, a loira contou que Fepa ficou com um cantor nos bastidores de seu casamento com Luciano Huck (50).

Fernanda Paes Leme revela briga com Boninho

Também durante seu podcast, o Quem Pode, Pod,Fernanda Paes Leme contou que teve uma briga com o diretor global Boninho (60). Segundo ela, o desentendimento aconteceu no passado e até lhe rendeu um block do marido de Ana Furtado (48) no Twitter.

“Curiosamente eu fui até chamada para o BBB 20. O Luciano Rabelo [diretor] me ligou e aí minha resposta para ele foi: 'rá rá rá'. Eu falei: sou fã do programa, não posso entrar. Foi muito louco. Fiquei um pouco tentada por um motivo, que... Eu e Boninho, a gente é meio brigado, né?”, declarou.

