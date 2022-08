Giovanna Ewbank atende pedido da filha e pinta cabelo de rosa com ela: ''Não resisti''

Atriz Giovanna Ewbank fez mechas cor de rosa com a filha Titi e encantou ao exibir o resultado em vídeo

Redação Publicado em 20/08/2022, às 20h15

A atriz Giovanna Ewbank (35) provou ser uma mãe bem descolada. Neste sábado, 20, ela compartilhou uma prova disso e encantou os internautas ao mostrar o resultado de uma transformação que fez com a filha Titi, de nove anos.

Em um salão de beleza, a esposa de Bruno Gagliasso (40) e a herdeira apareceram com algumas mechas coloridas e esbanjaram estilo com o visual diferente.

"Ela me fez um pedido e é claro que eu não resisti, porque ela é a minha vida todinha! PRONTO, o cabelo pink veio aí. Te amo minha filha! Obrigada", falou Giovanna Ewbank ao surgir com a garota dançando.

De looks rosa e de cabelos com fios da mesma cor, a dupla surgiu cheia de estilo e recebeu elogios dos internautas. "Que lindo que ficou", aprovaram os fãs. "Que fofas", disseram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank celebra dois anos do filho Zyan com vídeo inédito

Recentemente, Giovanna Ewbank celebrou os dois anos do caçulinha Zyan. Na rede social, a famosa encantou ao compartilhar um vídeo inédito do dia do nascimento do herdeiro. Emocionando a todos, o registro exibiu o momento em que o garoto ficou no colo da mãe logo ao sair da barriga.

"Agradeço todos os dias por Deus ser tão generoso comigo, me presenteando 3 vezes com frutos do amor! Baby Z veio em meio a uma pandemia, de supetão, sem dar aviso prévio, um bebê natureza que veio pra nos desacelerar perante o mundo, mas nos dando muita energia pra correr atrás dele! Porque Baby Z é o retrato do pai, ligado no 220, radical, adora uma adrenalina e ao mesmo tempo ficar em paz na luz do sol, ele gosta de plantar árvores, correr atrás dos bichos, experimentar sabores diferentes e gritar. Baby Z é intenso, é 100%, não tem meio termo", comentou sobre o pequeno.

