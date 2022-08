Fernanda Paes Leme revela briga com Boninho: 'Um desentendimento'

Fernanda Paes Leme surpreende ao contar que foi bloqueada por Boninho no Twitter e pede: 'Boninho, volta a falar comigo aí'

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme surpreendeu ao contar que já teve uma briga com o diretor de TV Boninho. Ela contou que o desentendimento aconteceu no passado e ele até a bloqueou no Twitter.

A revelação foi feita no podcast Quem Pode, Pod enquanto ela e Giovanna Ewbank entrevistavam Rafa Kalimann. Fernanda contou que foi convidada para participar do BBB 20 e contou sobre o desentendimento com o diretor.

“Curiosamente eu fui até chamada para o BBB 20. O Luciano Rabelo [diretor] me ligou e aí minha resposta para ele foi: 'rá rá rá'. Eu falei: sou fã do programa, não posso entrar. Foi muito louco. Fiquei um pouco tentada por um motivo, que... Eu e Boninho, a gente é meio brigado, né?”, declarou.

E completou sobre ter sido bloqueada por ele no Twitter. “Não sei se ele me bloqueou porque eu era uma falante de BBB, e ele bloqueia mesmo as pessoas que falam muito sobre o assunto, ou se foi por uma coisa ali na época do Superstar, que eu fazia e rolou um mal-estar, um desentendimento entre a gente. E acabou que a gente não trabalhou mais junto. Funcionava muito, eu amava trabalhar com ele, e era muito recíproco. Mas, Boninho, volta a falar comigo aí. Vamos voltar à nossa amizade sincera”.

Logo depois, Fernanda contou que o desentendimento com Boninho aconteceu bem antes de ter sido chamada para o BBB. “A gente brigou bem antes. Eu falei: 'cara, será que eu topo? Só para eu voltar a falar com o Boninho e ele me dar um emprego depois? Que ele é poderoso, né, gente, a gente sabe'. O que me fez não ir – eu acho muito lindo, e ao mesmo tempo me assusta muito – é o amor e o ódio dos fãs do programa. Então tem que ter muita coragem”, contou.