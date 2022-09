De vestido micro, Sabrina Sato quase mostra demais com fenda no limite: ''Gata''

Em seu último dia em Paris, Sabrina Sato roubou a cena ao surgir de look curtíssimo e com recorte ousado

A apresentadora Sabrina Sato (41) arrasou com mais um look poderoso em Paris, na França. Nesta quinta-feira, 29, a famosa compartilhou seus últimos cliques na Cidade Luz e impressionou com tanta beleza.

Nos registros tirados nas ruas europeias, a famosa apareceu deslumbrante usando um look preto nada básico. De vestido curtinho com fenda no limite, Sabrina Sato surgiu arrasadora fazendo poses com muito estilo.

"Último dia em Paris e depois de muito trabalho, a mamãe aqui tirou o dia pra ela", falou a apresentadora ao curtir o momento fora do Brasil.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a mãe de Zoe(3) de elogios. "Gata", admiraram a artista. "Você é linda", enalteceram outros.

Ainda recentemente, Sabrina Sato causou ao deixar os seios à mostra em um vestido transparente. A peça foi escolhida pela famosa para marcar presença em um evento de luxo.

Sabrina Sato confirma crise no casamento com Duda Nagle

Tempos atrás houve boatos de que Sabrina Sato e Duda Nagle estavam enfrentando uma crise no relacionamento. Em entrevista ao Fantástico, a apresentadora acabou confirmando o abalo na relação.

"À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente: 'Esses dias a gente namora. Esses dias a gente janta'.... Precisava eu e o Duda. A gente descobriu nas crises mesmo", contou ela sobre começar a se dedicar mais na relação.

Sabrina Sato falou como conseguiu identificar a crise e superá-la. "Ela (a terapeuta) falou 'Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis'. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s sabe? Conversar sobre o relacionamento", disse.

