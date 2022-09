Duda Nagle encanta ao mostar fotos de Zoe logo ao acordar: ''Carinha de sono''

Filha de Sabrina Sato, Zoe, surgiu com o pai em cliques fofos logo ao despertar e encantou com suas caretas

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 10h44

O ator Duda Nagle (38) deu um show de fofura em sua rede social nesta sexta-feira, 09, de manhã ao compartilhar cliques de sua filha com Sabrina Sato (40), a pequena Zoe (3). Logo ao acordar, a garota foi fotografada pelo pai.

Usando uma camiseta amarela, a herdeira do casal apareceu com os cabelos um pouco bagunçados e com a carinha amassada de quem tinha acabado de deixar a cama.

"Bom dia!", desejou Duda Nagle na legenda ao publicar a sequência de fotos fofas e bem divertidas com a menina.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com os registros reais de pai e filha. "Carinha de sono", derreteram-se os seguidores. "Que fofura", exclamaram outros.

Ainda recentemente, o ator impressionou ao mostrar como a filha nada bem na piscina. Em um vídeo, Zoe surgiu mergulhando e brincando com o pai na água sem medo.

Sabrina Sato confirma crise no casamento com Duda Nagle

Tempos atrás houve boatos de que Sabrina Sato e Duda Nagle estavam enfrentando uma crise no relacionamento. Em entrevista ao Fantástico, a apresentadora acabou confirmando o abalo na relação.

"À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente: 'Esses dias a gente namora. Esses dias a gente janta'.... Precisava eu e o Duda. A gente descobriu nas crises mesmo", contou ela sobre começar a se dedicar mais na relação.

Sabrina Sato falou como conseguiu identificar a crise e superá-la. "Ela (a terapeuta) falou 'Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis'. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s sabe? Conversar sobre o relacionamento", disse. "E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, 'ah, vamos conversar' e eu 'calma aí que eu tenho que resolver um negocinho'. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim", falou.

