Duda Nagle mostra Zoe mergulhando na piscina e impressiona: ''Que barato''

Ator Duda Nagle encantou ao compartilhar um vídeo mergulhando com a filha Zoe na piscina

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 15h39

O ator Duda Nagle (39) mostrou neste domingo, 21, um vídeo encantador com a filha Zoe (3), fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato (41). No registro, ele apareceu nadando com a pequena, que deu um show de habilidade embaixo da água.

Na piscina do condomínio onde moram em São Paulo, pai e filha apareceram fazendo vários mergulhos. Alguns inclusive eles fizeram para pegar objetos no chão da piscina. Sem medo, Zoe brincou e surpreendeu ao mostrar que já sabe nadar.

"Tibum!", escreveu Duda Nagle na legenda do vídeo cheio de fofura. Nos comentários, os internautas admiraram o momento da dupla. "Que barato", disseram os fãs. "Que paizão", parabenizaram outros o ator.

Ainda recentemente, o famoso encantou ao compartilhar fotos de Zoe fazendo várias caretas. Na ocasião, a pequena deu um show de estilo ao aparecer com um look de estampa animal print.

Sabrina Sato confirma crise no casamento com Duda Nagle

Tempos atrás houve boatos de que Sabrina Sato e Duda Nagle estavam enfrentando uma crise no relacionamento. Em entrevista ao Fantástico, a apresentadora acabou confirmando o abalo na relação.

"À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente: 'Esses dias a gente namora. Esses dias a gente janta'.... Precisava eu e o Duda. A gente descobriu nas crises mesmo", contou ela sobre começar a se dedicar mais na relação.

Sabrina Sato falou como conseguiu identificar a crise e superá-la. "Ela (a terapeuta) falou 'Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis'. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s sabe? Conversar sobre o relacionamento", disse.

"E eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele, 'ah, vamos conversar' e eu 'calma aí que eu tenho que resolver um negocinho'. E fugia. E ficava e guardava muito pra mim", falou.