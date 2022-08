De vestido transparente, Sabrina Sato deixa seios à mostra em evento de luxo

Apresentadora Sabrina Sato dispensou o sutiã em look transparente e roubou a cena ao exibir partes íntimas

Redação Publicado em 26/08/2022, às 08h32

A apresentadora Sabrina Sato (41) literalmente roubou a cena em um evento de luxo em São Paulo nesta quinta-feira, 25. Isso porque, a famosa ousou sem medo e exibiu suas partes íntimas em um look transparente.

Cheia de estilo, a amada de Duda Nagle (39) apostou em um vestido de modelo longo, com mangas e até cobertura no pescoço. Apesar de a peça brilhante cobrir todo o seu corpo, a transparência dela acabou deixando os seios da famosa em evidência.

Para arrematar o look arrasador, Sabrina Sato elegeu em acessórios dourados nada discretos. Pulseiras e brincos combinaram com um sapato de salto bem alto. A apresentadora ainda apostou em um visual de cabelo preso com os fios bem longos até o bumbum.

Fotos: Andy Santana/ Agnews

Sabrina Sato confirma crise no casamento com Duda Nagle

No início do ano, surgiram boatos de que o relacionamento de Sabrina Sato e Duda Nagle estava crise. Inclusive, uma postagem de aniversário feita pelo ator para apresentadora foi considerada muito fria e deu o que falar.

Após muitos boatos, a ex-funcionária da Record TV confirmou em uma entrevista para o Fantástico, logo ao ser contratada pela Globo, que realmente enfrentou uma crise na relação com o pai de sua filha.

"À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente: 'Esses dias a gente namora. Esses dias a gente janta'.... Precisava eu e o Duda. A gente descobriu nas crises mesmo", contou ela sobre começar a se dedicar mais na relação.

Sabrina Sato falou como conseguiu identificar a crise e superá-la. "Ela (a terapeuta) falou 'Sabrina, se você não reservar (um dia), não vai aparecer. Porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai desgastando e passando por momentos difíceis'. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s sabe? Conversar sobre o relacionamento", falou.

