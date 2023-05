De maiô, Lana Del Rey curte manhã em praia no Rio de Janeiro

Lana Del Rey visita praia no Rio de Janeiro após agitar multidão em festival no Rio de Janeiro

A cantora Lana Del Rey (37) aproveitou a manhã de folga neste domingo, 28, para curtir uma praia no Rio de Janeiro. A musa foi flagrada apenas de maiô bege e com renda nos braços enquanto se divertia com os amigos na areia da praia.

A estrela chegou ao local usando calça jeans e logo tirou a peça para pegar um bronzeado nas pernas.

Na noite de sábado, Lana Del Rey se apresentou na primeira noite do MITA no Rio de Janeiro e agitou a multidão de fãs com sucessos de sua carreira, como Born To Die, A&W, Young And Beautiful e Video Games.

A apresentação marcou o retorno dela aos palcos depois de quatro anos de hiato. No dia 3 de junho, ela volta ao palco brasileiro com um show em São Paulo.

Em solo brasileiro, Lana Del Rey já foi vista no aeroporto esbanjando simpatia ao cumprimentar os fãs e também tomando drinks em um restaurante.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

