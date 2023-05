Lana Del Rey atende fãs e esbanja simpatia ao desembarcar no Brasil

Cantora americana Lana Del Rey recebe fãs com sorrisão no rosto após desembarcar em aeroporto no Rio de Janeiro

A cantora americana Lana Del Rey (37) já está em território brasileiro! A artista conhecida pelo hit ‘Summertime sadness’ desembarcou no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 25, e deu um show de simpatia ao atender os fãs com um sorriso no rosto, muitos autógrafos e uma sessão de cantoria.

Lana até elegeu um look discreto, mas não passou despercebida. A cantora foi cercada por fãs brasileiros e atendeu a todos com muito carinho. A artista até precisou tirar sua jaqueta por conta do calor intenso e aproveitou para fazer uma dancinha e brincar com os admiradores que foram prestigiá-la em sua terceira passagem pelo país.

Lana Del Rey desembarca em aeroporto no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Lana Del Rey atende fãs em aeroporto no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Lana Del Rey esbanja simpatia ao desembarcar no Rio de Janeiro - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Além de fazer a alegria dos fãs, a cantora, que trouxe também membros de sua família e amigos próximos para aproveitar o Rio de Janeiro, tirou diversas fotos, assinou cópias de seus livros e cds, e chegou até a autografar o braço de um fã. Por fim, Lana deu um palinha de uma canção que deve estar no setlist de seus próximos shows e encantou por onde passou.

Lana Del Rey live in the aeroporto: A diva cantando 'Lust For Life' pic.twitter.com/vj1oX16f0Q — Lana Del Rey Addiction 🌊 (@LDRaddic) May 25, 2023

