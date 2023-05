Já no Brasil, Lana Del Rey aproveita o dia tomando drinks na beira da piscina

Lana Del Rey é uma das principais atrações de um festival que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo

Lana Del Rey (37) desembarcou nesta quinta-feira, 25, no Rio de Janeiro e aproveitou para tomar uns drinks durante a tarde. Acompanhada de amigos, a cantora foi fotografada na beira da piscina do copacabana palace.

A cantora estava usando um tricot verde, cabelo preso e acessorios chamativos e foi clicada retocando a make.

Confira os cliques:

Lana Del Rey aproveita drinks no Rio de Janeiro - Foto: AgNews/Dilson Silva

Lana chegou ao País para fazer os shows do MITA 2023, que acontecem em 27 e 28 de maio no Rio de Janeiro e 4 e 6 de junho em São Paulo. Esta é a terceira vez que a cantora pisa em solo brasileiro. A primeira vez foi em 2013.

No setlist de seu show, ela deve cantar músicas como “National Anthem”, “Diet Mountain Dew”, “A&W”, “Video Games”, “Cinnamon Girl” e “Say Yes To Heaven”.

Lana Del Rey esbanja simpatia ao desembarcar no Brasil

Mais cedo ela desembarcou no aeroporto, desembarcou no aeroporto Santos Dumont e atendeu muitos fãs que aguardavam sua chegada. Muito animada, ela deu autógrafos, tirou selfies, gravou vídeos, recebeu presentes dos fãs e deu até uma palinha da faixa “Lust for Life”. “Take off all your clothes”, entoaram enquanto Lana tirava o casaco.

Além de fazer a alegria dos fãs, a cantora, que trouxe também membros de sua família e amigos próximos para aproveitar o Rio de Janeiro, tirou diversas fotos, assinou cópias de seus livros e cds, e chegou até a autografar o braço de um fã. Por fim, Lana deu um palinha de uma canção que deve estar no setlist de seus próximos shows e encantou por onde passou.