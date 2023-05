De biquíni branco, Jade Picon empina o bumbum em fotos na praia

De férias da TV desde o fim de Travessia, Jade Picon ostenta suas curvas perfeitas ao posar com o bumbum empinado na praia

A atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) agitou as redes sociais neste sábado, 27, ao compartilhar um ensaio fotográfico feito em uma praia no Rio de Janeiro. A beldade surgiu deslumbrante ao usar um biquíni branco com chapéu pink enquanto aproveitava um dia ensolarado.

Na foto, ela colocou o bumbum para jogo ao caprichar na pose ousada e destacou suas curvas impecáveis. “Skin carioca ativada”, disse ela, que está de férias da TV desde o fim da novela Travessia, da Globo, na qual interpretou a Chiara.

Nos comentários, os fãs se derreteram em elogios para a morena. “Essa mulher é sinônimo de perfeição”, disse um seguidor. “Muito gata”, afirmou outro. “Linda demais”, comentou mais um. “Musa inspiradora”, contou outro.

Recentemente, Jade Picon contou que quer continuar atuando após a sua estreia em Travessia. “O desejo de continuar atuando existe e pretendo levar isso para a minha vida, mas também tenho outras partes da minha vida e carreira que precisam da minha atenção após o fim das gravações”, disse ela à Harper's Bazaar Brasil.

Além disso, ela comentou sobre as críticas que recebeu ao longo da novela. “As críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, contou.

Veja as fotos de Jade Picon na praia: