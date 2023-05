Vai ser atriz? Jade Picon revela planos para depois de Travessia

Com o fim da novela Travessia, Jade Picon revela o que pretende fazer em sua vida profissional após sua estreia como atriz na TV

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) está prestes a ver o fim de seu primeiro trabalho como atriz na TV. Ela interpretou a personagem Chiara na novela Travessia, da Globo, e a história chega ao fim nesta sexta-feira, 5. Com isso, a artista já está pensando em seu futuro profissional e entregou que não pretende deixar a atuação de lado.

“O desejo de continuar atuando existe e pretendo levar isso para a minha vida, mas também tenho outras partes da minha vida e carreira que precisam da minha atenção após o fim das gravações”, disse ela à Harper's Bazaar Brasil.

Além disso, ela comentou sobre as críticas que recebeu ao longo da novela. “As críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, contou.

Jade Picon mostra bastidores da reta final de Travessia

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) agitou as redes sociais ao abrir um álbum de fotos com imagens dos bastidores das gravações da reta final da novela Travessia, da Globo. A personagem dela, Chiara, está grávida e a barriga vai crescer quando a história tiver uma passagem de tempo nos capítulos da última semana.

Nas imagens, Jade apareceu exibindo a barriga postiça de grávida nos cenários da novela. “Barriguinha da Kiki vai começar a aparecer essa semana. Ansiosa para vocês verem tudo que eu estou gravando nessa reta final da novela”, disse ela na legenda.