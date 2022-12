De biquíni, Viviane Araújo revela corpo real e mostra gordura localizada: ''Tirar daí''

Atriz Viviane Araújo surpreendeu ao mostrar gordurinhas localizadas antes de fazer procedimento estético

Após três meses do nascimento do filho, Joaquim, Viviane Araújo (47) mostrou como está o seu corpo durante uma sessão de beleza. Nesta terça-feira, 13, ela gravou a consulta nos stories de seu Instagram e chamou a atenção ao aparecer de biquíni.

No vídeo, a musa de Carnaval, que vem chocando com sua barriga chapada, revelou que está com algumas gordurinhas localizadas na região das costas.

Gravando-se pelo espelho, Viviane Araújo mostrou um pouco do momento que recebia marcações na região antes de realizar um procedimento para se livrar dos "pneus".

"Hoje vamos fazer o que? Esvaziamento de gordura, tirar essas gordurinhas daí", comentou a famosa sobre o que iria fazer para ficar mais seca.

Ainda recentemente, Viviane Araújo mostrou que estava fazendo um tratamento contra a flacidez na parte interna das pernas. Poucas semanas após o nascimento do herdeiro, ela já estava vestindo uma calça jeans justíssima.

Na reta final da gestação, a artista chegou a alcançar cerca de 79,5 kg. Quinze dias após dar à luz o menino, ela subiu na balança e descobriu que estava com 68,1 kg.

Viviane Araújo revela gordurinhas nas costas; veja:

Viviane Araújo se derrete ao mostrar o marido com o filho sorrindo

A atriz Viviane Araújo compartilhou uma dose de fofura em sua rede social na última sexta-feira, 11. Com uma foto cheia de amor do marido, Guilherme Militão, e do filho, Joaquim, sorrindo, a famosa encantou os internautas.

No registro publicado pela musa de Carnaval, o pequeno roubou a cena ao já surgir sentadinho e esbanjando seu charme com muita felicidade ao lado do pai, que também apareceu radiante curtindo o momento com o herdeiro.

"Sem estruturas pra essa foto. Eu olhando pra ela realmente entendo o verdadeiro significado da palavra AMOR!", derreteu-se a famosa ao admirar o momento de seus amores.

