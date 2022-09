Viviane Araújo veste a calça jeans e tem surpresa ao subir na balança após o nascimento do filho

Após 15 dias do parto, Viviane Araújo subiu na balança e se surpreendeu ao ver quanto já está pesando

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 07h07

A atriz Viviane Araújo (47) já está recuperando seu corpo após 15 dias do nascimento do filho, Joaquim. Nesta terça-feira, 20, a famosa voltou à ginecologista para uma consulta pós-parto e se surpreendeu ao subir na balança.

Na reta final da gestação, a artista chegou a alcançar cerca de 79,5 kg. Até aquela consulta, ela já havia ganhado 14 kg e o marido, Guilherme Militão, até brincou que 10 kg eram apenas do herdeiro. Após duas semanas do parto, a mamãe então teve uma surpresa.

Viviane Araújo subiu na balança e descobriu que está com 68,1 kg. Ou seja, a musa de Carnaval já conseguiu perder cerca de 11,4 kg desde o nascimento de seu primogênito. Sentindo-se mais sequinha, ela até apostou em uma calça jeans para ir à consulta.

Amamentando muito o garoto, atividade que ajuda no emagrecimento, a artista desabafou recentemente sobre as dificuldades que tem tido durante o ato de amor e nutrição do recém-nascido.

Filho de Viviane Araújo passa dos limites da fofura ao ser flagrado em soneca

Desde sua chegada ao mundo, o filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, vem dando um show de fofura. Nos últimos dias, o pequeno foi flagrado fazendo uma soneca no colo de uma enfermeira em seu quarto e deixou os internautas babando com sua carinha de sono.

Ainda na maternidade, o herdeiro deu um show de fofura ao surgir todo empacotado. Os registros das primeiras horas de vida do garoto deixaram todos babando.

É bom lembrar que Joaquim nasceu na terça-feira, 06, de setembro, e a famosa emocionou ao exibir fotos do momento de que segurou o herdeiro pela primeira vez nos braços.

Recentemente, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

