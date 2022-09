Viviane Araujo mostra as primeiras fotos com o filho recém-nascido

Ele chegou! Viviane Araujo apresenta o filho recém-nascido ao revelar as primeiras fotos do parto do bebê

A atriz Viviane Araujo apareceu pela primeira vez com o filho, Joaquim, nos braços. Na noite desta terça-feira, 6, ela mostrou as primeiras fotos do parto do bebê e aproveitou para apresentar o herdeiro para os seus fãs.

Nas fotos, Viviane surgiu emocionada ao celebrar o nascimento do primeiro filho. Ela apareceu com o bebê no colo logo após o nascimento e recebendo o carinho do marido, Guilherme Militão.

“Tô na área! Cheguei! Quanta emoção pro meu pai e pra minha mamãe!”, disse ela na legenda.

Joaquim nasceu nesta terça-feira, 6, por meio do parto cesárea. O bebê veio ao mundo com 3,465 kg e 51 cm.

Viviane Araujo mostra a decoração do quarto do filho

Poucos dias antes do nascimento do filho, Viviane Araujo mostrou como é a decoração do quarto do filho. A estrela abriu as portas do quarto do bebê e mostrou que escolheu uma decoração em tons claros. O ambiente foi todo feito em tons de bege, branco e azul, com direito a ursinhos de pelúcia e detalhes de bolinhas.

