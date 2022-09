Viviane Araújo desabafa sobre amamentação do filho: ''Começo não é tão fácil''

Com o filho no colo, Viviane Araújo mostrou momento de amamentação e falou sobre a experiência que está tendo

A atriz Viviane Araújo (47) encantou ao compartilhar novas fotos amamentando o filho recém-nascido, Joaquim. Nesta sexta-feira, 16, a famosa exibiu registros do momento cheio de amor e abriu o jogo sobre a experiência que está tendo.

Segurando o herdeiro em seu colo enquanto dava mama pela segunda vez após ele ter se alimentando por 20 minutos no primeiro seio, a musa de Carnaval comentou como está sendo a tarefa materna.

"Amamentação! É lindo, prazeroso, é mágico, é divino, porém, o começo não é tão fácil assim. Requer muita entrega, doação e paciência", disse ela sobre a importância de persistir e ter apoio.

Usando uma roupinha vermelha, Joaquim encantou ao fazer mais uma aparição na rede social da mãe e recebeu vários elogios na publicação. "Lindos", admiraram os fãs. "Príncipe", escreveram outros para o menino.

Ainda nos últimos dias, o filho de Viviane Araújo deu um show de fofura ao surgir todo empacotado na maternidade. Os registros das primeiras horas de vida do garoto deixaram todos babando.

É bom lembrar que o garoto nasceu na terça-feira, 06, de setembro, e a atriz emocionou ao exibir fotos do momento de que segurou o herdeiro pela primeira vez nos braços.

Viviane Araujo relembra a decisão de engravidar

Recentemente, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

E completou: "Um ano depois, que foi ano passado, em 2021, foi quando eu comecei todo o tratamento, todo o processo, pra ver como que estava meu útero, se eu podia gerar e tudo mais. Fiz uma bateria de exames e, graças a Deus, deu tudo certo. Não tive problema nenhum".

