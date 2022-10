Viviane Araújo revela tratamento estético após o parto: ''Tratar a flacidez''

Um mês após o nascimento do filho, Viviane Araújo ostentou barriga chapada durante tratamento contra flacidez

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 14h36

A mamãe de primeira viagem, Viviane Araújo (47) já está retomando seu corpão sarado para o próximo Carnaval! Após contar que voltou a treinar com tudo para desfilar o próximo ano, a atriz mostrou nesta terça-feira, 25, que está fazendo alguns tratamentos estéticos para ficar com tudo em cima.

Em seus stories no Instagram, a mãe do pequeno Joaquim, de quase dois meses, compartilhou um clique de sua barriga reta e de suas pernas recebendo uma espécie de corrente para ficar com os músculos mais duros.

"#corrente russa", revelou o aparelho que está fazendo para ficar com as curvas torneadas. "Pra tratar a flacidez da parte interna da coxa", explicou para que serve o tratamento.

Ainda na última semana, a esposa de Guilherme Militão deu um show de boa forma ao posar no espelho da academia vestindo um macacão bem colado ao corpo. Após um mês do nascimento do filho, ela provou que já está quase como antes.

Veja a barriga de Viviane Araújo:

Viviane Araújo retoma os treinos e revela: "Quero voltar a ter o meu corpo de antes"

A atriz Viviane Araújo retomou os treinos na última segunda-feira, 17. A musa de Carnaval, que deu à luz Joaquim no começo de setembro, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, confessou que está focada em voltar a ter o corpo de antes da gestação.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram, ela ainda revelou que atualmente está mais difícil para ir para a academia em um horário fixo, já que precisa se ajustar aos horários do filho, mesmo contando com o apoio das babás.

"Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes eu me programava com horários e agora isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele", explicou.

