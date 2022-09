Nasce Joaquim, primeiro filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão

Viviane Araujo dá à luz Joaquim, seu primeiro filho com o marido, Guilherme Militão, por meio do parto cesárea

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 15h09

A atriz Viviane Araujo já é mamãe! O primeiro filho dela, Joaquim, nasceu nesta terça-feira, 6, por meio do parto cesárea e é fruto do casamento dela com Guilherme Militão.

O nascimento do bebê foi confirmado pela assessoria de imprensa da artista. O bebê veio ao mundo com 3,465 kg e 51 cm.

Vale lembrar que Viviane Araujo sempre teve o sonho de ser mãe e engravidou por meio da fertilização in vitro.

Viviane Araujo relembra a decisão de engravidar

Recentemente, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

E completou: "Um ano depois, que foi ano passado, em 2021, foi quando eu comecei todo o tratamento, todo o processo, pra ver como que estava meu útero, se eu podia gerar e tudo mais. Fiz uma bateria de exames e, graças a Deus, deu tudo certo. Não tive problema nenhum".

Viviane Araujo mostra a decoração do quarto do filho

Poucos dias antes do nascimento do filho, Viviane Araujo mostrou como é a decoração do quarto do filho. A estrela abriu as portas do quarto do bebê e mostrou que escolheu uma decoração em tons claros. O ambiente foi todo feito em tons de bege, branco e azul, com direito a ursinhos de pelúcia e detalhes de bolinhas.

