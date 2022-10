Viviane Araújo retoma os treinos e revela: "Quero voltar a ter o meu corpo de antes"

Um pouco mais de um mês após o nascimento do filho, Joaquim, Viviane Araújo revelou que voltou a treinar

Redação Publicado em 17/10/2022, às 17h32

Viviane Araújo (47) retomou os treinos nesta segunda-feira, 17. A atriz, que deu à luz Joaquim no começo de setembro, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, confessou que está focada em voltar a ter o corpo de antes da gestação.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram, ela ainda revelou que atualmente está mais difícil para ir para a academia em um horário fixo, já que precisa se ajustar aos horários do filho, mesmo contando com o apoio das babás.

"Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes eu me programava com horários e agora isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele", explicou a artista.

Em seguida, Vivi também falou sobre a perda de peso e a mudança que seu corpo passou ao longo da gestação. "O que eu mais ouço das minhas seguidoras é que elas nunca têm tempo para treinar. Estou assim. Estou tendo que me adaptar a essa minha nova rotina. Treinei a minha vida toda. Mas mesmo tendo todo esse histórico, meu corpo mudou muito, a composição corporal mudou. Hoje estou mais flácida, tenho mais celulite... Quero voltar a ter o meu corpo de antes, mas preciso de disciplina e foco", ressaltou.

"Isso que eu queria compartilhar com vocês porque vejo muita seguidora minha não tendo esse foco. Não, gente, vamos ter foco. Na gravidez ganhei 14 kg e em uma semana já tinha perdido 9k. Agora já perdi 12 kg e faltam dois quilos para voltar mesmo ao meu peso, mas não é o mesmo corpo. Minha composição muscular era maior, minha massa magra era maior. Isso tudo perdi com a gravidez, mas tenho memória muscular muito boa", acrescentou.

Pretendendo perder ainda mais dois quilos, Vivi que seu objetivo é voltar a ter um corpo mais firme. "Talvez eu consiga voltar a ter meu corpo de antes se eu tiver um foco. Esses dois quilos podem ir embora facilmente daqui umas semanas, mas quero voltar a ter a composição corporal de antes, corpo mais firme e com menos celulite. Quero perder dois quilos, ganhar mais massa magra e ficar durinha", completou.

