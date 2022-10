De macacão colado, Viviane Araújo choca com corpaço após um mês do nascimento do filho

Aos 47 anos, Viviane Araújo esbanjou curvas impecáveis em look colado de ginástica e chocou com recuperação do corpo

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 08h38

A atriz Viviane Araújo (47) mostrou que já está recuperando o corpo que tinha antes da gestação do filho, Joaquim, de mais de um mês de vida. Nesta quarta-feira, 19, a famosa foi à academia treinar e impressionou ao registrar o momento com uma selfie.

No registro compartilhados em seus stories no Instagram, a musa de Carnaval surgiu deslumbrante fazendo pose no espelho do banheiro da academia. Usando um macacão preto bem colado ao corpo, ela provou que está recuperando sua silhueta sarada.

Segundo Viviane Araújo, ela foi à academia fazer musculação e já está pensando no Carnaval do próximo ano. "Agora foco, treinar, Carnaval daqui a pouco tá aí", comentou.

Ainda nos últimos dias, a famosa chocou ao mostrar que sua barriga está reta após o parto. De biquíni, ela ostentou seu abdômen bem seco enquanto tomava sol.

Viviane Araújo retoma os treinos e revela: "Quero voltar a ter o meu corpo de antes"

Viviane Araújo retomou os treinos nesta segunda-feira, 17. A atriz, que deu à luz Joaquim no começo de setembro, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, confessou que está focada em voltar a ter o corpo de antes da gestação.

Nos vídeos publicados nos Stories do Instagram, ela ainda revelou que atualmente está mais difícil para ir para a academia em um horário fixo, já que precisa se ajustar aos horários do filho, mesmo contando com o apoio das babás.

"Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes eu me programava com horários e agora isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!