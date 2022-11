Viviane Araújo se derrete ao mostrar o marido com o filho sorrindo: ''A cara do pai''

Atriz Viviane Araújo encantou ao mostrar registro fofíssimo do marido com Joaquim dando risada

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 11h17

A atriz Viviane Araújo (47) compartilhou uma dose de fofura em sua rede social nesta sexta-feira, 11. Com uma foto cheia de amor do marido, Guilherme Militão, e do filho, Joaquim, sorrindo, a famosa encantou os internautas.

No registro publicado pela musa de Carnaval, o pequeno roubou a cena ao já surgir sentadinho e esbanjando seu charme com muita felicidade ao lado do pai, que também apareceu radiante curtindo o momento com o herdeiro.

"Sem estruturas pra essa foto. Eu olhando pra ela realmente entendo o verdadeiro significado da palavra AMOR!", derreteu-se a famosa ao admirar o momento de seus amores.

Nos comentários da publicação, os internautas também ficaram babando com o clique fofo e viram a semelhança do garoto com Guilherme. "A cara do pai", disseram os seguidores. "Idênticos", falaram outros.

