De biquíni, Sasha surge em novas fotos em Curaçao e web compara: ''Achei que era a Gisele''

Curtindo viagem romântico ao Caribe com o marido, modelo Sasha Meneghel exibe beleza natural em fotos e encanta os fãs

A modelo Sasha Meneghel (24) roubou a cena nas redes sociais na quinta-feira, 04, ao compartilhar com seus seguidores novas fotos de viagem romântica ao lado do marido, João Figueiredo (23)!

Curtindo dias de descanso em Curaçao, a filha de Xuxa Meneghel (60) e Luciano Szafir (54) encantou a web ao exibir sua beleza natural no cenário paradisíaco, usando um biquíni azul. Nos registros, ela aparece à beira-mar, na borda de uma piscina, mostrando um lindo pôr do sol e início de noite no local.

O casal está mostrando momentos da viagem para o Caribe. Antes de irem para Curaçao, os dois estavam em Miami.

Nos comentários, Sasha recebeu elogios de famosos e fãs. "Lindaaaaaa", disse Grazi Massafera. "Te amo. Gatona", babou João. "Eu já fiquei no @baoase é um sonho. Amo Curacao", falou Dani Calabresa. "Achei que era a Gisele kkk linda", comparou uma seguidora. "A mulher mais linda de todas", exaltou outro. "Amei a versão de Abaporu", brincou mais um.

Em entrevista na edição comemorativa de CARAS em seu aniversário de 60 anos, Xuxa Meneghel relembrou como a filha ficou ao descobrir que a mãe foi um ícone da moda. “Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda a surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ela tinha vergonha de ser minha filha", disse.

Confira as fotos de Sasha Meneghel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha Meneghel se hospeda em hotel de luxo com diárias caríssimas

Curtindo uma viagem para lá de romântica pelo Caribe, a modelo Sasha Meneghel e o marido João Figueiredo escolheram se hospedar em um resort extremamente luxuoso, onde as diárias podem chegar até R$ 13 mil.

O Baoase Luxury Resort se localiza em Curaçao e possui diversas acomodações diferentes, desde quartos até os famosos bangalôs. As diárias podem variar de U$ 700 (mais ou menos R$ 3,4 mil) e podem chegar U$ 2,6 mil (R$ 13 mil), dependendo muito da época e do quarto escolhido.