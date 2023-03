Xuxa fala sobre Sasha: 'Achava que ela tinha vergonha de ser minha filha'

Em entrevista exclusiva na edição comemorativa de CARAS, Xuxa Meneghel conta detalhe sobre a relação com a filha, Sasha, e outros momentos de sua família

A apresentadora Xuxa Meneghel concedeu uma entrevista exclusiva na edição comemorativa da Revista CARAS para celebrar o seu aniversário de 60 anos e falou sobre sua família. Em um trecho da conversa, ela falou sobre a filha, Sasha Meneghel Szafir, e relembrou que achava que a filha tinha vergonha da mãe.

Ao ser questionada sobre o que a Sasha descobriu sobre ela, Xuxa contou sobre a surpresa da filha ao ver que a mãe foi um ícone da moda. “Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda a surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ela tinha vergonha de ser minha filha”, disse ela.

Então, ela explicou o motivo de ter pensado isso. “Por exemplo, quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava. Mas, em 2022, ela fez fotos com os meus antigos looks. Chorei ao saber que a ideia partiu da Sasha por ela me considerar um exemplo no universo da moda, que está ligada à carreira que ela escolheu. Sasha sempre foi meu maior orgulho, mas eu não sentia reciprocidade. Hoje, vejo que ela me admira”, declarou.

Além disso, a comunicadora contou o que Sasha a inspira. “Sempre gostei mais de crianças e bichos. Já a minha filha sempre foi apaixonada por idosos. Ela trata os mais velhos com muito respeito. Depois da Sasha, comecei a olhar com mais carinho para os idosos”, afirmou.

Em outro trecho da entrevista, Xuxa contou sobre a sua semelhança com os pais. “Quando dizem que pareço a minha mãe, acho o máximo, porque ela tinha um coração enorme, era meu ídolo. Mas há pouco tempo, o Blad disse que, assim como nossopai, quando tenho um problema com alguém, simplesmente paro de falar com a pessoa. Até agora é difícil assumir que meu DNA é do meu pai mesmo, não só fisicamente. Sou cabeça-dura. Se alguém mentir para mim, tiro a pessoa da minha vida e pronto. Não fico sofrendo porque a pessoa era importante para mim. Meu pai era exatamente assim”, afirmou.

Por fim, ela contou o que herdou da sua mãe. “A veia artística dela. Decorei todas as minhas casas sozinha, gostode inventar meus cenários. Quando a Sasha nasceu, minha mãe a incentivava a pintar, desenhar... Eu apoiei e, hoje, minha filha desenha roupas incríveis”, afirmou.

