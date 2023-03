Xuxa Meneghel revela possível sonho premonitório antes da morte da irmã

Em entrevista exclusiva na edição comemorativa de CARAS sobre os seus 60 anos, Xuxa Meneghel faz declarações potentes sobre como lida com a morte e relembra sonho que teve antes da morte da irmã

A apresentadora Xuxa Meneghel celebra seus 60 anos de idade no próximo dia 27 de março e brilha em uma edição comemorativa da Revista CARAS sobre a sua trajetória. Em uma entrevista com franqueza e sensibilidade, ela abriu o seu coração sobre a sua trajetória de amadurecimento. Tanto que, em um trecho da entrevista, ela revela um possível sonho premonitório que teve recentemente.

Xuxa revelou que já teve sonhos premonitórios ao longo de sua vida e contou sobre quando sonhou com a irmã Mara, que faleceu no dia 31 de janeiro, poucos dias antes da partida dela. Ao ser questionada se ainda tem esse tipo de sonho, ela confirmou. “Infelizmente acontece. Antes de a minha irmã Mara morrer, sonhei que ela estava com meu irmão Cirano e meus pais, e os três já faleceram. No sonho, Mara falava com eles. Comecei a questionar o que ela fazia ali, que claramente não era esse plano. Acordei sem entender nada. Dois dias depois ela teve uma parada respiratória”, disse ela.

Ainda na entrevista exclusiva, a apresentadora respondeu se tem medo de morrer. “Não tenho medo da morte nem dos mortos. Tenho medo de gente viva, de sofrer e de fazer quem está perto de mim sofrer. No caso da minha mãe, por exemplo, os médicos davam pouco tempo de vida a ela e eu pedia para Deus não levá-la. Ela resistia e a via sofrer, porque eu não estava preparada para perdê-la. Hoje, sei que fui egoísta. Deveria ter rezado para Deus levá-la no momento certo e não no meu tempo. Minha mãe resistiu até perceber que seria menos doloroso para mim. Ela estava presa naquela casca, sem mexer nem o olho. E, mesmo ali, sentia saudade da voz dela, do abraço...”, afirmou.

Então, ela contou quais são os medos que tem na vida. “[Medo] de fazer a minha filha sofrer com a minha perda ou caso eu tenha alguma doença. Sofri com a minha mãe naquela situação e ela deve ter sofrido três vezes mais por me ver daquele jeito. Montei uma UTI em casa e ela era acompanhada por enfermeiras, fonoaudiólogos, neurologistas, clínico geral, fisioterapeutas, pneumologistas... Eu forcei uma barra que não era saudável para mim nem para ela”, contou.

A edição de colecionador de CARAS totalmente dedicada à Rainha Xuxa Meneghel tem 76 páginas com entrevista reveladora, imagens inéditas produzidas para a publicação impressa e retrospectiva fotográfica que destaca momentos importantes da vida e da carreira da artista, de 1963, quando nasceu, até hoje. O exemplar histórico possui duas capas diferentes: uma realizada em um ensaio atual e outra, vintage, com uma clássica da Rainha. A revista já está nas bancas e tem tiragem limitada.