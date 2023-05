Sasha Meneghel se hospeda em hotel de luxo com diárias caríssimas; veja

Modelo Sasha Meneghel e o marido João Figueiredo estão fazendo viagem romântica pelo Caribe

Curtindo uma viagem para lá de romântica pelo Caribe, a modelo Sasha Meneghel (24) e o marido João Figueiredo (23) escolheram se hospedar em um resort extremamente luxuoso, onde as diárias podem chegar até R$ 13 mil.

O Baoase Luxury Resort se localiza em Curaçao e possui diversas acomodações diferentes, desde quartos até os famosos bagalôs. As diárias podem variar de U$ 700 (mais ou menos R$ 3,4 mil) e podem chegar U$ 2,6 mil (R$ 13 mil), dependendo muito da época e do quarto escolhido.

Nas redes sociais, o casal de apaixonados compartilhou diversos momentos da viagem para o lindo lugar no Caribe. Neste domingo, 30, João fez registros do “primeiro dia no paraíso”, com até uma foto agarradinho com sua amada. Antes de irem para Curaçao, os dois estavam em Miami.

Xuxa Meneghel fala sobre Sasha Meneghel

Em entrevista na edição comemorativa de CARAS em seu aniversário de 60 anos, Xuxa Meneghel relembrou como a filha ficou ao descobrir que a mãe foi um ícone da moda. “Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda a surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ela tinha vergonha de ser minha filha”, disse ela.

Então, ela explicou o motivo de ter pensado isso. “Por exemplo, quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava. Mas, em 2022, ela fez fotos com os meus antigos looks. Chorei ao saber que a ideia partiu da Sasha por ela me considerar um exemplo no universo da moda, que está ligada à carreira que ela escolheu. Sasha sempre foi meu maior orgulho, mas eu não sentia reciprocidade. Hoje, vejo que ela me admira”, declarou.

Além disso, a comunicadora contou o que Sasha a inspira. “Sempre gostei mais de crianças e bichos. Já a minha filha sempre foi apaixonada por idosos. Ela trata os mais velhos com muito respeito. Depois da Sasha, comecei a olhar com mais carinho para os idosos”, afirmou.