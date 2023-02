De biquíni, Mileide Mihaile ostenta cinturinha desenhada e bumbum avantajado após lipo

Influenciadora Mileide Mihaile impressionou ao esbanjar corpaço escultural ao aparecer de biquíni na praia

Após impressionar no Carnaval, a influenciadora e ex-A Fazenda Mileide Mihaile(33) chamou a atenção ao curtir um dia na praia nesta sexa-feira, 24. Em seus stories na rede social, ela compartilhou registros do momento e impressionou ao surgir de biquíni.

Nos cliques publicados, a famosa apareceu vestindo um modelo fininho com estampa de flores e chocou com a cinturinha bem fina.

Além do abdômen marcado, Mileide Mihaile mostrou que está com as pernas torneadas e o bumbum bem empinado. De calça vazada, ela ostentou os glúteos avantajados com estilo ao andar pela orla da praia.

Fazendo várias poses, a artista deu um show de beleza ao colocar óculos escuros pretos e se refrescar tomando uma água de coco.

É bom lembrar que no final do ano passado a mãe do filho de Wesley Safadão (34), Yhudy Lima (12), fez uma lipoaspiração para ficar mais definida na barriga. “Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”, completou.

Veja as fotos de Mileide Mihaile de biquíni na praia:

Namorado de Mileide Mihaile acompanha desfile de Carnaval da famosa

O namorado de Mileide Mihaile, o empresário do ramo da saúde Thiago Cass (38), apareceu ao lado da família da ex-A Fazenda durante a primeira noite de desfiles em São Paulo na sexta-feira, 17.

Vivendo um relacionamento longe dos holofotes com a influenciadora, o eleito pela famosa tem a conta trancada no Instagram e fez a rara aparição no camarote ao lado do enteado, Yhudy Lima e da sogra, Doralice dos Santos.

Sorridente, o loiro surgiu curtindo a noite com os familiares de Mileide Mihaile enquanto a artista fazia sua estreia na avenida como Rainha de Bateria pele Independente Tricolor, escola que abriu o Carnaval de SP com o enredo "Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”.

Para o momento icônico, a ex-A Fazenda apostou em uma fantasia luxuosa, toda em vermelho e dourado, com muito brilho e plumas.