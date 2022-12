Mileide Mihaile mostra antes e depois de sua Lipo Lad

Mileide Mihaile mostrou procedimento que fez no abdômen e glúteos

A influenciadora Mileide Mihaile mostrou o resultado de sua lipo lad no abdômen em seus stories. A foto de antes e depois é impressionante e mostra a definição que a cirurgia construiu.

A ex-mulher do cantor sertanejo Wesley Safadão, com quem tem o filho Yhudy Lima, realizou o procedimento no mês de novembro e aproveitou também para modificar os glúteos. À época, ela fez enxerto, suporte e lipoaspiração no bumbum.

Em casa se recuperando, Mileide chegou a tranquilizar os fãs: “Meus amores, a cirurgia foi um sucesso e já estou no melhor pós-operatório do mundo”.

“Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”, completou.

Confira o antes e depois da Lipo Lad de Mileide Mihaile: