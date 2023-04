De biquíni fio-dental sem alça, Mileide Mihaile ostenta corpaço empinado: ''Gata''

Ex-A Fazenda Mileide Mihaile ostenta corpão escultural na praia e chama a atenção

A ex-A Fazenda e influenciadora Mileide Mihaile (33) chamou a atenção ao compartilhar fotos resumindo os seus últimos dias. Nesta terça-feira, 18, a famosa exibiu registros de seu fim de semana e impressionou em um deles ao surgir na praia.

No clique, a artista apareceu empinando seu corpaço escultural e impressionou com seu bumbum torneado. Usando um biquíni marrom, de modelo fio-dental e sem alça, Mileide colocou suas curvas deslumbrantes para jogo.

"Photo dump de um final de semana maravilhoso com pessoas que eu amo, na cidade do meu coração! Fortaleza de açúcar, meu nordeste", contou o que fez nos últimos dias.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da famosa. "Muito gata", elogiaram. "Linda", escreveram outros.

É bom lembrar que no final do ano passado a mãe do filho de Wesley Safadão (34), Yhudy Lima (12), fez uma lipoaspiração para ficar mais definida na barriga. “Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”, completou.

Veja as fotos de Mileide Mihaile:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Namorado de Mileide Mihaile acompanha desfile de Carnaval da famosa

O namorado de Mileide Mihaile, o empresário do ramo da saúde Thiago Cass (38), apareceu ao lado da família da ex-A Fazenda durante a primeira noite de desfiles em São Paulo na sexta-feira, 17.

Vivendo um relacionamento longe dos holofotes com a influenciadora, o eleito pela famosa tem a conta trancada no Instagram e fez a rara aparição no camarote ao lado do enteado, Yhudy Lima e da sogra, Doralice dos Santos.

Sorridente, o loiro surgiu curtindo a noite com os familiares de Mileide Mihaile enquanto a artista fazia sua estreia na avenida como Rainha de Bateria pele Independente Tricolor, escola que abriu o Carnaval de SP com o enredo "Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!”.

Para o momento icônico, a ex-A Fazenda apostou em uma fantasia luxuosa, toda em vermelho e dourado, com muito brilho e plumas.