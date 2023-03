De biquíni, Fernanda Souza curte dia na praia com Aretha Oliveira

Fernanda Souza ostenta seu corpaço sarado ao curtir dia na praia com biquíni estiloso e boas companhias

A atriz e apresentadora Fernanda Souza aproveitou um dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado em um passeio com os amigos. Nos stories das redes sociais, ela mostrou fotos na companhia da amiga Aretha Oliveira, com quem atuou na novela Chiquititas durante a infância. As duas são amigas até hoje e sempre que podem se encontram e registram os momentos na internet.

Fernanda Souza caprichou na escolha do look. Ela apostou em um biquíni preto com detalhes coloridos e calcinha estilo hot pants. O modelito destacou a beleza e boa forma da artista, que completou o visual com óculos escuros.

Vale lembrar que Fernanda Souza está longe da TV aberta desde 2018, quando deixou o programa Só Toca Top, da Globo. Em 2022, ela apresentou o reality culinário Iron Chef: Brasil na Netflix. Hoje em dia, ela se dedica ao projeto Se Eleve nas redes sociais.

Fernanda Souza faz homenagem para o ex-marido, Thiaguinho

Fernanda Souza pegou os fãs de surpresa ao se declarar para o ex-marido, o cantor Thiaguinho, que completou 40 anos de vida.

Nas redes sociais, a apresentadora fez uma linda homenagem para Thiaguinho. "Thiago André, THU QUARENTOU, CARAIIIII! Uma honra ter acompanhado de perto nesses últimos 12 anos cada vitória dessa sua linda vida! Você é nosso orgulhoooooo! Vamo pra mais 40 porque a vida tá só começando e existem milhões de pessoas que vibram amor pela sua existência! E você é amor purinho! Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amoooooooooooo! Ps. Não estamos fisicamente na comemoração de hoje com você e Liliu, mas nossos corações estão aí!", escreveu ela.